1月21日、元モーニング娘。の田中れいながInstagramを更新した。【写真】ほっそり美脚が際立つホワイト衣装SHOTも公開田中は、自身のInstagramアカウントにて、「1月19日 デビュー23年記念日でした」「コメントくださった方ありがとうございます」と、自身がデビュー23周年を迎えたことを報告すると、フリルがあしらわれたホワイト衣装で座って美脚を披露している写真や、カメラに向かって笑顔を見せる写真を公開。さらに、「6期で