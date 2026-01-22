世界ボクシング評議会（WBC）は現地時間20日、「WBCベスト・オブ 2025受賞者」を発表。スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥が最優秀選手に選出された。井上はこれまで４階級制覇し、2階級で4団体統一の偉業を達成している。近年は年間2試合から3試合が慣例だったが、2025年は2013年以来の年間4試合を敢行。1月にはキム・イェジュンを4回KO勝ち、5月にはラモン・カルデナスを8回TKO勝ち、9月のムロジョン・アフマダリエフと1