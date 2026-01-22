フィギュアスケート男子バンクーバー五輪代表の織田信成氏が２１日、日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」に出演。長男にスケートを教えた時の反省を振り返った。織田氏は１５歳長男、１２歳次男、８歳三男、６歳長女の４人のパパ。子供達はスケートをしないのか？と聞いたところ「長男が小学１年から３年までやっていた。僕が教えて」と、教えていたことがあったという。「僕もオリンピックまで行ったので、本気