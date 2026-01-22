大阪府知事選が２２日告示され、日本維新の会公認で前知事の吉村洋文氏（５０）、無所属新人で医療財団理事長の納藤保氏（４４）、諸派新人で政治団体「無所属連合」共同代表の大西恒樹氏（６１）の３人が立候補を届け出た。投開票は大阪市長選（２５日告示）、衆院選（２７日公示）と同じ２月８日。公職選挙法の規定により、吉村氏は立候補を届け出た時点で知事を自動失職した。吉村氏が再選された場合、任期は元のまま来年４