宇宙から撮影されたオーロラ/Reuters（CNN）過去20年で最強の規模となった先日の太陽嵐のさなか、地球上空できらめくオーロラの光が撮影された。撮影したのは、国際宇宙ステーション（ISS）に滞在するロシア宇宙企業ロスコスモスの宇宙飛行士だった。