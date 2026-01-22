リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクがマルセイユ戦を振り返った。21日、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節が21日に行われ、リヴァプールは敵地でマルセイユと対戦した。45＋1分にドミニク・ソボスライが壁の下を抜く低弾道FKを決めて先制すると、72分にはジェレミー・フリンポンの力強い突破がオウンゴー