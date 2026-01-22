静岡県東伊豆町にある「伊豆アニマルキングダム」公式がポストした1枚の画像。SNSで話題となっているのですが、この「手」、誰のだか分かりますか?細くて白いきれいな「手」ですが、問題はそっちではなく、人間の手にしがみついている「小さな手」の方。見えますか? めちゃくちゃ小っちゃい手ですよね。さて、この子の正体は? 手をひっくり返してみると……いや〜、これは可愛い! 手のひらサイズのこの子は、南米原産の小さなサル