甥や姪が相続人となるのはどのようなケースなのでしょうか （c）Getty Images 甥（おい）や姪（めい）は民法が定める法定相続人ではないため、原則、被相続人（亡くなった人）の遺産を相続できません。もっとも、甥や姪が相続人となるケースもあります。甥や姪が相続人となる場合やその相続割合などについて、相続に詳しい弁護士が解説します。 1. 甥や姪は遺産を相続できないのが原則 被相続人（亡くなった人）