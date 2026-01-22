東京・世田谷区のコンビニで2024年11月、あわせて約500円の商品を盗み、追いかけてきた店員に捕まると、複数回頭突きするなどの暴行を加えて、全治2週間のけがをさせた強盗致傷の罪に問われている越前谷真将被告（50）。顔には特徴的なタトゥーが入っている。初公判前には2日間にわたって東京拘置所内で取材に応じた。越前谷被告はなぜ犯行に及んだのか？「店に迷惑をかけてやろうと…」拘置所で語った動機と反省の言葉