言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、世の中の決まりごとから人の様子を表す言葉まで、バラエティー豊かなラインアップ。1つの正解が、全く異なるジャンルの言葉をつなぎます。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□じょみ□□づきお□□きも□□きヒント：みんな大好きなお正月の風物詩が含まれています答えを見る↓↓↓↓↓正解：ちつ正解