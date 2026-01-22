浙江省温州市の両会（人民代表大会・政治協商会議）は20日、温州市のGDPが2025年に1兆元（約22兆5000億円）を突破し、温州市が浙江省で杭州市と寧波市に続く3番目の「GDP1兆元都市」になったことを明らかにした。これにより、中国の「GDP1兆元都市」は28カ所に達した。民間経済が発達した温州市では、民間経済が常にその発展を支える中核となっている。25年11月末現在、温州市で登録された民間企業と個人事業者は計156万4000に上り