「開幕戦に間に合わない可能性が高まっている」ドジャースのトミー・エドマン内野手が昨年11月に右足首手術を受けた影響で、今季の開幕戦に間に合わない可能性が出てきた。地元メディア「ドジャーブルー」が21日（日本時間22日）に伝えたもので、スプリングトレーニングも出遅れる見込みだという。今季は主に二塁手として期待されるエドマンは昨季97試合出場にとどまった。慢性的な右足首痛に苦しみ、シーズン後の11月に右足首