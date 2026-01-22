次の衆議院選挙で、和歌山２区から共産党県委員の男性が立候補する意向を表明しました。衆議院和歌山２区で共産党の公認を受け立候補を表明したのは、党の県委員・畑野良弘さん（６５）です。畑野さんは、この選挙戦で大幅な賃上げやジェンダー平等の実現などを訴えたいと話しました。（畑野良弘さん）「社会の１％のところに富が集中しすぎている。働いてる人たちにこそ、その富が行いくようにいき渡るように、そういうた