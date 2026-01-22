大阪・関西万博の警備指揮などにあたった大阪府警の岩下本部長が離任会見を開きました。（大阪府警岩下剛本部長）「関西圏で仕事をすることは初めてでしたが、大阪の方々のぬくもりと特練の頑張りのおかげで大変充実した１年５か月を過ごすことができました」大阪府警の岩下剛本部長（５７）は２１日に開いた離任会見で、任期期間中の印象深かったことに大阪・関西万博を挙げ、「想定される脅威とその対応を具体的にリス