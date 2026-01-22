広島市は、原爆死没者名簿に亡くなった被爆者の名前を書き加える"記帳者"を初めて公募します。広島市は毎年、1年のうちに亡くなった被爆者の名前を名簿に書き加え、8月6日の平和記念式典で原爆慰霊碑に納めています。記帳が始まったのは1952年で、少なくとも、ここ50年以上は被爆者に記帳を依頼してきました。しかし、高齢化が進んでいることから、広島市は2026年に初めて記帳者の公募を決定。対象は、広島市在住もしくは広島市内