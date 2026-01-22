滋賀県の飲食店で常連客に“裏メニュー”として牛の「生レバー」を提供した疑いで、経営者の男が逮捕されました。食品衛生法違反の疑いで逮捕されたのは、滋賀県豊郷町の飲食店「肉料理滋ぃ家」を経営する今村圭司容疑者（５５）です。警察によりますと、今村容疑者は去年４月と９月に店で二度にわたり、十分な加熱をするなどの必要な処理をせずに、客に牛の肝臓を提供した疑いがもたれています。関係者から「リピート客に