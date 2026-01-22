日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込んでいます。このため、中越と上越では23日にかけて警報級の大雪となる所があるでしょう。その後も、新潟県では25日頃にかけて警報級の大雪となる可能性があります。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。下越と佐渡では、予想より寒気が強