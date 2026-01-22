イラン当局は21日、全国に広がった反政府デモの死者数を初めて公式に発表し、3000人以上が死亡したと明らかにしました。昨年末から始まったイラン国内の物価高などに対する抗議デモは、現体制を批判する反体制デモへと発展していますが、イラン当局はそれを認めず、イスラエルなどイランと敵対する国に扇動された「暴動」と位置づけています。こうした中、イラン当局は21日、一連のデモで3117人が死亡したと明らかにしました。イラ