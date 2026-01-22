銀座コージーコーナーは30日から、ロッテと共同開発した「ケーキになったチョコパイ（4号）」と「紗々ミルクレープ」を期間限定で全国の生ケーキ取扱店で販売する。【画像】「ケーキになったチョコパイ（4号）」断面！ロッテの人気商品「チョコパイ」をケーキに仕立てた「ケーキになったチョコパイ（4号）」が、今年もバレンタインシーズンに合わせて登場する。芳醇なチョコレートムースと生クリーム入りホイップクリーム、ス