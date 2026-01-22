サンエックスは、「コメダ珈琲店」と「すみっコぐらし」がコラボレーションしたグッズを、全国のロフトにて1月24日より、サンエックスネットショップにて1月26日10時より、限定発売する。あたたかいコメダブレンドやシロノワールにクリームソーダ…コメダ珈琲店の人気商品であるおいしそうなメニューを前にしたすみっコたちの姿がかわいいデザインの、ぬいぐるみや文房具、日用雑貨などが登場する。ペアキーホルダーラインナップは