女子ゴルフの鶴岡果恋（２６＝明治安田）が、結婚を“追い風”に悲願のツアー初勝利を目指す。鶴岡は昨季ポイントランキング４１位で今季シードを確保する一方で、２位が２回と初優勝には届かなかった。２１日に都内で行われた、契約メーカーであるブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲＢＸ／ＸＳ」の新商品発表会に出席し「初優勝は挙げられていないので精一杯頑張っていきたい」と初Ｖを誓った。昨年１２月には、プロ