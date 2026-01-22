菊池寛通りでの社会実験を知らせる看板 高松市の菊池寛通りと中央通りの交差点（中央公園南）の信号機が、28日午前10時30分ごろから、歩車分離式に変わります。中心市街地の回遊性を高めようと社会実験として行うもので、実施期間は約1年間です。 香川県は、「信号機の点灯順番が変わるので、渡るときは正面の信号をよく見て通行してください」と注意を呼び掛けています。また歩行者信号が青になっても、斜め方向への横