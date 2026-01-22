主語と述語を整える -【「である」と「する」を区別する】 ＜文章カアップのポイント＞・抽象的な「コト」が具体的な動作をするのは間違い。・主語と述語を「ＡはＢである」の形にするべきか、「ＡはＢする」の形にするべきかを考える。 名詞化して述語を整える 日本語の文の基本的な形は次の2 種類です。 「Ａは（が）」の部分が主語、「Ｂである（Ｂだ）」や「Ｂする」の部分が述語です。「