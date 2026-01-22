豪ドルドルは高値圏推移続く＝東京為替 ９時半の１２月豪雇用統計で失業率が予想外に改善、雇用者数も予想を超える増加となり、その内訳も１１月に雇用減となっていた正規雇用の回復と、好結果となったことを受けて、豪ドルは発表後に急騰。その後も高値圏推移と、豪ドル高が優勢。１１月の豪雇用統計を受けて後退していた来月の会合での利上げ期待が再燃しており、豪ドルを支えている。 AUDUSD0.6794