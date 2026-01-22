東京時間10:21現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝25262.00（-309.00-1.21%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4788.00（-49.50-1.02%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金は時間外で反落。東京金も軟調となった