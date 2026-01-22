【北京＝岡田浩幸】フィギュアスケートの四大陸選手権は２２日、北京で開幕する。ミラノ・コルティナ五輪代表のうち、女子の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）らが五輪前最後の実戦に臨む。２１日は試合会場で公式練習が行われ、中井はショートプログラム（ＳＰ）の曲をかけて調整。トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を含む全てのジャンプで着氷し、「トリプルアクセルも安定してきて、自信を持って跳びにいけている」と笑