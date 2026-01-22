【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は２１日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長人事について、「候補者は２〜３人になったが、私の中では１人に絞られている」と述べた。世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）に合わせて滞在中のスイスで、米ＣＮＢＣのインタビューに答えた。トランプ氏はインタビューに先立ち、ダボス会議で演説し、次期議長に関して「そう遠くない将来に発表する。素晴らしい人を迎え