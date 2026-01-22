歌手の松本伊代（60）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントのヒロミ（60）とのハワイでのランニングショットを披露した。正月をハワイで過ごしたことを明かしていた松本。「この日は夕方からランニング」とつづり、「私は歩くつもりだったのだけど、、、走る走る背中を支えられ走るーーー」とヒロミとランニングをする姿を公開した。「気持ちの良いサンセット見ながらのさまにならないランニング。楽しか