茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕された男が被害者の女性に去年、面会を求める内容のメッセージや電話をしていたことがわかりました。大内拓実容疑者（28）は2025年の大晦日、水戸市加倉井町のアパートに住むネイリストの小松本遥さん（31）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。その後の取材で、事件発生前後の時間帯に大内容疑者のものとみられる車が現場周辺の防犯カメ