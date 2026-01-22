岡田准一（45＝ARTA BJJ広尾）が22日、Xを更新。ポルトガルの首都リスボンで開催中の、国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」に出場した際の写真を投稿し「撮ってくれていた写真だしますね。良い経験だった。仕事に活かします」と思いをつづった。最もランクの高い黒帯を持つ岡田は、18日にマスター4黒帯ライトフェザー級（64キロ以下）1回戦に出場。25年に米ラスベガスで開催された世界