令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。1月21日（水）の放送では、森がゲストの岡田紗佳、Aマッソ・加納と大衆居酒屋で本音を赤裸々に語り合う企画が行われた。番組では、視聴者からの質問に森が答えていく場面も