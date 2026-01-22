新潟県内に出されていた「大雪警報」は22日午前10時前にすべて解除されましたが、今後もJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響による大雪が見込まれるとして、JR東日本は22日、23日の在来線で運休などが発生すると発表しています。以下、午前10時30分現在の情報です。情報更新がある場合は、更新または続報でお伝えします。【1月22日（木）】◆上越線（※今後、変更の可能性あり）・水上駅 ～ 長岡駅始発から正午頃まで上