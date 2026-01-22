ローカル線の旅がさらに便利になります！JR西日本は、芸備線の再構築に向けた実証事業として、2026年3月の土休日（計4日間）に臨時列車の運行と一部列車の運休を実施します。普段は本数が極めて少ない「新見〜備後落合」や「備後落合〜三次」間での昼間増便により、広島方面からの接続も考慮された「快速備後落合リレー号」などが登場。一方で、夜間の一部列車が運休となり救済タクシーが運行されるなど、注意が必要な点もあります