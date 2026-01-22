ロッテは２２日、２０２６年春季キャンプメンバーを発表した。ドラフト１位の石垣元気（健大高崎）ら新人４選手が１軍スタートとなった。１軍は２月１日から１１日まで都城市運動公園野球場で、１３日から２３日まで糸満市西崎総合運動公園で行う。２軍は２月１日から１２日まで石垣市中央運動公園で、１４日から２３日まで都城市運動公園野球場で行う。１、２軍メンバーは以下の通り。◆１軍【投手】カスティーヨ、毛利