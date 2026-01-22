ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」滝沢秀一（49）が22日、自身のインスタグラムを更新。プラスチック資源の分別についてアドバイスをした。滝沢は「プラスチック資源はフワッとさせておくのが正解です」とし、中身に余裕があるごみ袋の写真とともに投稿。「硬く結んだり、二重袋にしたりするとリサイクル工場で風で飛ばして素材別に分けたり、外側の袋を機械で切ったりしても二重袋にしている内側の袋まで