"茶の湯"の所作や心得、教養を学び、また癒しを得ることで、ビジネスパーソンの心の落ち着きと人間力、直観力を高めるためのビジネス茶道の第一人者である水上麻由子。本連載では、水上が各界のキーパーソンを茶室に招き、仕事に対する姿勢・考え方について聞いていく。第18回は、美術共育実験室「ミロアートラボ」でリベラルアーツを伝える青柳美どり氏にお話を伺った。青柳氏が目指している美術教育、そして子どもたちに伝えたい