ロッテは２２日、２月の春季キャンプメンバーを発表した。宮崎・都城、沖縄・糸満での１軍キャンプにはドラフト１位の石垣元気投手＝健大高崎高＝、同２位・毛利海大投手＝明大＝、同５位・冨士隼斗投手＝日本通運＝、同７位・大聖投手＝ホンダ鈴鹿＝ら新人４人が入った。【投手】カスティーヨ、毛利、小島、横山、石垣、石川柊、菊地、八木、高野脩汰、田中、坂本、小野、冨士、鈴木、木村、河村、大聖、広池、宮粼、