新潟のGK藤田和輝が福岡へ完全移籍アルビレックス新潟は1月21日、GK藤田和輝がアビスパ福岡へ完全移籍することを発表した。生え抜き守護神の旅立ちに、SNS上では「寂しすぎる」「え、え！？」と反響を呼んでいる。新潟県新潟市出身で24歳の藤田は、スクール、ジュニア、U-15、U-18と新潟の育成組織を歩み、トップチームへと昇格した。その後、栃木SCやジェフユナイテッド市原・千葉への期限付き移籍を経験。各年代別の日本代表