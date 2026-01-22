英国南東部のリゾート都市イーストボーンの海岸が、数千袋のフライドポテトなどで埋め尽くされた。貨物船から食品などを積んだコンテナが海に落下したためだ。20日（現地時間）、CNNなどによると、現地当局は同日からイーストサセックス沿岸の清掃作業を開始したと明らかにした。この海岸では、昨年末と今月初めの嵐で、貨物船から食品などを積んだコンテナが海に落下した。この地域の住民ジョエル・ボニッチさんはCNNに、「14日か