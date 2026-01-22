タレントの手越祐也（38）が21日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。「子供は欲しい」と願望を口にした。この日は「パパはツラいよ大賞」と題した企画で、パパタレントが大集合。手越はパパになりたい芸能人としてゲスト出演した。進行役のお笑いコンビ・千鳥のノブが「手越くんはまだ、パパと遠い存在」と振ると、手越は「子供はめちゃくちゃ好き。結婚は全然、現実味っぽく見え