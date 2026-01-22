ドジャース夫人会のインスタグラムが21日（日本時間22日）に更新され、この日、球団と4年総額2億4000万ドル（約380億円）で契約合意が発表されたカイル・タッカー外野手（29）とサマンサ夫人を歓迎した。サマンサ夫人は現在、妊娠中で小さなドジャースユニホームを手にドジャーブルーのドレスに身を包み、タッカーと仲良く微笑む2ショット写真が夫人会によって公開された。夫人会はこの写真に「タッカー家の皆さま、心から歓