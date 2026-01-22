栃木県は２１日、去年夏の競泳・世界選手権で銀メダルを獲得した宇都宮市出身の松下知之選手に、知事特別表彰の「県スポーツ功労賞」を贈り、功績をたたえました。 ２１日に行われた県スポーツ功労賞の授与式はオンラインで行われ、福田富一知事からモニター越しの松下選手に表彰状と記念のトロフィーが贈られました。 松下選手は２０２５年の夏、シンガポールで行われた世界水泳選手権の競泳男子