栃木県内で撮影した写真などを投稿し、魅力的なとちぎ暮らしの情報を発信してもらう「とちぎきぶん」という事業がインスタグラムやサイトで展開されています。この投稿を盛り上げていこうと、初めて対面でのイベントが宇都宮市で開かれました。 県は、県内で撮影した写真や動画に「＃とちぎきぶん」とハッシュタグをつけて投稿してもらい、栃木の魅力を広める取り組みを行っていて、現在インスタグラムにはおよそ８．８万件投稿さ