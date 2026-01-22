サッカーのイングランド・プレミアリーグ、マンチェスター・シティーの選手たちが、1―3で敗れた欧州チャンピオンズリーグのボデグリムト戦（20日）を観戦したサポーター374人にチケット代を返金することになった。極寒の敵地ノルウェーで番狂わせの黒星を喫し、ハーランドら複数の主力選手が21日に「（応援を）当然のものと思ってはいけない。せめてチケット代は補償させてほしい」との声明を連名で出した。（AP＝共同）