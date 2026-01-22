１月２５日に行われる郡市町対抗駅伝に向けて、壬生町では２１日、町内のコースの清掃作業が行われました。 壬生町の駅伝コースの清掃を行ったのは、町職員と町の建設業協同組合の若手組織「建友会」のメンバー、合わせておよそ３０人です。郡市町駅伝で町を訪れた選手や関係者、応援の人たちが心地よく参加できるよう、おもてなしの一環として実施されました。 ２１日は、駅伝コースとなっている町役場