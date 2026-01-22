長崎県庁任期満了に伴う長崎県知事選が22日、告示され、元副知事の新人平田研氏（58）、共産党県常任委員の新人筒井涼介氏（32）＝共産推薦、再選を目指す現職大石賢吾氏（43）の無所属3人が立候補した。自民党県連が平田氏を推薦した一方、一部の自民支持団体が大石氏を支援する保守分裂選の構図。投開票は2月8日。現県政への評価が主な争点だ。平田氏は国民民主、立憲民主両党の県連からも推薦を得た。大石氏は県医師連盟や