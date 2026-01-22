ミュージシャンのGACKTが22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。イジメをめぐり、学校が動かない理由を推察した。「【イジメ】があるのは昔から変わらない。では、なぜ令和になった今も“学校が動かない”という事態が繰り返されるのか」と前置きした上で「理由は単純。学校も教育委員会も、減点方式で評価される組織だから」と指摘した。「イジメを“イジメだと認める”それは“不祥事が自分の学校で起きていると認める”こととな