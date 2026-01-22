中国地方 今後の雪は？ 気象庁によりますと、中国地方の上空約１５００メートルには平年より５度以上低い氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっているということです。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？中国・四国の雪雨シミュレーション 山陰では、２２日夜のはじめ頃にかけて警報級の大雪となる見込みです。山陽北部では、２２日昼前にかけて、雪雲が現在の予想以上に発達し、同