強い冬型の気圧配置の影響で県内では各地で積雪が増えています。雪は25日頃にかけて降り続き大雪となる所がある見込みで、注意警戒が必要です。 午前9時すぎの上山市楢下。雪が降り続き、木々にも積もっています。今シーズン最も強く最も長い寒波の到来で、県内はおとといから雪が降り続いていました。 午前8時時点の積雪は大蔵村肘折で208センチ、西川町大井沢で176センチ、山形で7センチなどとなっています。上山市でも