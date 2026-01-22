２２日午前９時（日本時間２３日午前４時）から、第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）第１局が行われる米国・ハワイ州では、長年、囲碁が親しまれてきた。現地の囲碁ファンは、開幕を心待ちにしている。同州のプナホウスクールで高校生に英文学を教えるブライアン・ジョンソンさん（４８）は、２００８年から同校で「仏教哲学と囲碁」というテーマで授業を行ってきた。毎年２００